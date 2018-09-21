Сельхозакадемия получит 102 млн рублей на строительство нового корпуса

21 Сент. 10:26 2018-09-21T10:26:05+03:00

Инвестиции поступят в бюджет до конца 2018 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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До конца 2018 года Кировская область получит дополнительные инвестиции в размере 102 млн 700 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, деньги поступят из бюджета страны в рамках федеральной программы. Эти данные подтверждают и специалисты Минэкономразвития и поддержки предпринимательства области.

- Эти средства будут направлены в Вятскую государственную сельхозакадемию, - подчеркнули в пресс-службе областного правительства. - Их планируется потратить на строительство нового учебно-лабораторного корпуса для факультета механизации ВятГСХА.

Напомним, на данный момент Кировская область уже получила из бюджета РФ свыше 300 млн рублей в рамках адресной программы. Эти деньги используются на строительство трех объектов и проектные работы по строительству еще пяти различных учреждений.