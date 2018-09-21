Тепло пришло в 45 детских садов и 14 школ Кирова

21 Сент. 09:22 2018-09-21T10:06:46+03:00

Дата начала подачи тепла в жилые дома пока что не названа Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кирове дан старт отопительному сезону в социальных учреждениях. Соответствующий указ сити-менеджер Илья Шульгин подписал еще в понедельник, 17 сентября. В КТК ежедневно продолжают поступать заявки от руководителей учреждений на подачу тепла. К четвергу 45 детских садов, 14 школ, 14 медицинских и социальных заведений уже были подключены к отоплению.

- Тепло ждут в детском саду № 51, - отметили в пресс-службе города Кирова. - Родители воспитанников садика жаловались на низкую температуру в помещениях. Проверка департамента образования показала, что такая проблема действительно есть, но только в одной из групп. Детей из нее временно разместят в других помещениях.

Ситуация с подключением отопления в школах, больницах и детских садах остается на контроле властей. Тепло в жилые дома, напомним, дадут после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице продержится на уровне +8 градусов.