Тепло пришло в 45 детских садов и 14 школ Кирова
В Кирове дан старт отопительному сезону в социальных учреждениях. Соответствующий указ сити-менеджер Илья Шульгин подписал еще в понедельник, 17 сентября. В КТК ежедневно продолжают поступать заявки от руководителей учреждений на подачу тепла. К четвергу 45 детских садов, 14 школ, 14 медицинских и социальных заведений уже были подключены к отоплению.
- Тепло ждут в детском саду № 51, - отметили в пресс-службе города Кирова. - Родители воспитанников садика жаловались на низкую температуру в помещениях. Проверка департамента образования показала, что такая проблема действительно есть, но только в одной из групп. Детей из нее временно разместят в других помещениях.
Ситуация с подключением отопления в школах, больницах и детских садах остается на контроле властей. Тепло в жилые дома, напомним, дадут после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице продержится на уровне +8 градусов.