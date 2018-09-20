За год в Кирове 24 тысячи фонарей заменят на светодиодные
Систему уличного освещения в Кирове ждут глобальные перемены. Об этом сити-менеджер Илья Шульгин рассказал на встрече со студентами одного из кировских вузов. Илье Вячеславовичу пожаловались на работу фонарей на центральных улицах и во дворах домов: многие кировчане учатся во вторую смену и возвращаются домой в темное время суток.
- Нынешняя система далеко не совершенна, - приводит слова Шульгина пресс-служба мэрии. - Сейчас уличные светильники в Кирове не так энергоэффективны, как хотелось бы. В городе установлено порядка 24 тыс. фонарей, все они вскоре будут заменены на светодиодные.
По словам сити-менеджера, обновление сети может начаться уже в декабре текущего года. Завершить работы планируют летом 2019 года. Затем в Кирове займутся освещением на фасадах зданий.