2018-09-21T10:22:02+03:00
Происшествия

Кировский суд вынес приговор двоим наркоторговцам из Перми

Мужчины отправятся в колонию строгого режима
Александр ЧАРУШИН
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При личном досмотре у пермяков нашли свыше 37 граммов наркотикаПри личном досмотре у пермяков нашли свыше 37 граммов наркотикаФото: Захар ДЕМИДОВ
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В Кирове за незаконный оборот наркотиков осуждены двое жителей Пермского края. По данным областной прокуратуры, в декабре 2017 года мужчины через интернет купили в Кирове несколько оптовых партий синтетических наркотиков. Запрещенные вещества они распространяли с помощью тайников («закладок»). Во время сбыта очередной попытки сбыта наркотика мужчин задержали кировские полицейские.

- При досмотре у осужденных нашли свыше 37 граммов наркотических средств, приготовленных к продаже, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Уголовное дело было заведено по ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотиков». Ленинский районный суд признал мужчин виновными и отправил их в колонию строгого режима: одного на 10 лет и 4 месяца, другого - на 11 лет.

Отметим, что приговор еще не вступил в свою силу. Пермяки могут попытаться обжаловать решение суда.

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