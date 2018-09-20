2018-09-20T18:12:19+03:00
Происшествия

На чепецком повороте сбили лося

У животного сломаны задние ноги
Анна ВОЛКОНСКАЯ
Поделиться:
Встать лось не может. Фото: Андрей НЕУСТРОЕВВстать лось не может. Фото: Андрей НЕУСТРОЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня вечером на повороте на Кирово-Чепецк по направлению из Кирова произошло ДТП. Лось перебегал дорогу, и легковушка не успела затормозить. В итоге животное попало под машину. У крупного лося перебиты задние ноги. Встать он не может.

Движение не парализовано. Однако машины объезжают животное, лежащее на дороге.

Видео в редакцию «Комсомолки» прислал наш читатель.

На повороте на Кирово-Чепецк сбили лося.Видео: Андрей НЕУСТРОЕВ

В ГИБДД по Кировской области пояснили, что в таких случаях нужно вызвать сотрудников ГИБДД. Во-первых, нужно разбираться, был ли на дороге знак о том, что дорогу могут перебегать дикие животные. Во-вторых, они отправят информацию в территориальную службу природопользования.

Также можно позвонить в Единую диспетчерскую службу - 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение