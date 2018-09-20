На чепецком повороте сбили лося

20 Сент. 17:07 2018-09-20T18:12:19+03:00

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Сегодня вечером на повороте на Кирово-Чепецк по направлению из Кирова произошло ДТП. Лось перебегал дорогу, и легковушка не успела затормозить. В итоге животное попало под машину. У крупного лося перебиты задние ноги. Встать он не может.

Движение не парализовано. Однако машины объезжают животное, лежащее на дороге.

Видео в редакцию «Комсомолки» прислал наш читатель.

На повороте на Кирово-Чепецк сбили лося.Видео: Андрей НЕУСТРОЕВ

В ГИБДД по Кировской области пояснили, что в таких случаях нужно вызвать сотрудников ГИБДД. Во-первых, нужно разбираться, был ли на дороге знак о том, что дорогу могут перебегать дикие животные. Во-вторых, они отправят информацию в территориальную службу природопользования.

Также можно позвонить в Единую диспетчерскую службу - 112.