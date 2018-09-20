2018-09-20T18:14:10+03:00
Общество

Сообщение о бомбе в кировской школе № 22 оказалось ложным

Сотрудники полиции не обнаружили взрывное устройство
Анна КРЮКОВА
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Следователи уже начали мероприятия по розыску звонившегоСледователи уже начали мероприятия по розыску звонившегоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В школе № 22 в Кирове бомбу не обнаружили. Здание и прилегающую к нему территорию проверяли сотрудники полиции и кинолог со специально обученной собакой. Об этом сообщили в администрации города.

- Следователи уже начали мероприятия по розыску неизвестного, который совершил ложный звонок о готовящемся теракте, - пояснили в мэрии. - За правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, что сегодня, 20 сентября, в 13.00, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся теракте в школе на улице Горбуновой. Детей и педагогов сразу же эвакуировали. К зданию прибыли сотрудники Росгвардии, следователи и руководители городского департамента образования.

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