Сообщение о бомбе в кировской школе № 22 оказалось ложным
В школе № 22 в Кирове бомбу не обнаружили. Здание и прилегающую к нему территорию проверяли сотрудники полиции и кинолог со специально обученной собакой. Об этом сообщили в администрации города.
- Следователи уже начали мероприятия по розыску неизвестного, который совершил ложный звонок о готовящемся теракте, - пояснили в мэрии. - За правонарушение предусмотрена уголовная ответственность.
Напомним, что сегодня, 20 сентября, в 13.00, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся теракте в школе на улице Горбуновой. Детей и педагогов сразу же эвакуировали. К зданию прибыли сотрудники Росгвардии, следователи и руководители городского департамента образования.