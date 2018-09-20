Трое жителей Лебяжья умерли от отравления грибами

20 Сент. 14:26 2018-09-20T14:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин из Лебяжья насобирали грибов и поделились ими со знакомой пенсионеркой. Через некоторое время в полицию поселка обратились местные жители и сообщили, что 76-летняя женщина умерла. Тело обнаружили в доме пенсионерки на улице Труда. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- Умерли и жители района, родные братья 42 и 44 лет, - пояснили в ведомстве. - Их тела нашли по месту жительства. Перед смертью мужчины тоже ели грибы.

Результаты судебной медэкспертизы показали, что причиной смерти троих жителей Лебяжья стало отравление грибами. Как выяснилось, мужчины собрали ядовитые ложные опята.

Сотрудники полиции рекомендуют кировчанам не собирать незнакомые грибы. Если вы сомневаетесь в их съедобности, лучше не употряблять их в пищу.