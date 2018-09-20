2018-09-20T16:36:22+03:00
Происшествия

За четыре месяца кировский сотрудник банка украл порядка миллиона рублей

Менеджер переводил деньги со счета клиента
Елизавета Захарова
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За четыре месяца кировский сотрудник банка украл порядка миллиона рублей. Фото: pixabay.comЗа четыре месяца кировский сотрудник банка украл порядка миллиона рублей. Фото: pixabay.com
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Сотрудник одного из кировских банков похитил у своего клиента 1 миллион 150 тысяч рублей. Мошенника будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Кировской области.

Установлено, что старший менеджер-операционист (сотрудник банка, выполняющий операции по переводу, коммунальным платежам, вкладам, кредитам и занимающийся консультированием) с мая по август 2018 года переводил со счета клиента банка крупные денежные суммы на счета подставных лиц. Которые, кстати, о преступном использовании их счетов не знали.

В итоге за четыре месяца банковский менеджер похитил 1 миллион 150 тысяч рублей.

На данный момент следственный отдел УФСБ России по Кировской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

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