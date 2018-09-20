Ученики и педагоги школы № 22 эвакуированы из-за звонка о минировании здания
В учебном заведении орудуют кинологи с обученными собаками
Школу обыскивают на наличие взрывных устройствФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня, 20 сентября 2018 года, в час дня, в полицию поступил анонимный звонок: здание кировской школы № 22 заминировано. Ученики и педагоги сразу же были эвакуированы.
К учебному заведению на улице Горбуновой, 13, немедля приехали сотрудники полиции, кинологи с собаками и начальник департамента образования Кирова Александр Петрицкий.
На данный момент в школе проводят проверку.
Администрация города просит детей и их родителей, а также педагогов соблюдать спокойствие: на данный момент ситуация под контролем, и все школьники и сотрудники находятся в безопасности.