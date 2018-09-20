2018-09-20T14:59:59+03:00
Общество

Ученики и педагоги школы № 22 эвакуированы из-за звонка о минировании здания

В учебном заведении орудуют кинологи с обученными собаками
Елизавета Захарова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Школу обыскивают на наличие взрывных устройствШколу обыскивают на наличие взрывных устройствФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 сентября 2018 года, в час дня, в полицию поступил анонимный звонок: здание кировской школы № 22 заминировано. Ученики и педагоги сразу же были эвакуированы.

К учебному заведению на улице Горбуновой, 13, немедля приехали сотрудники полиции, кинологи с собаками и начальник департамента образования Кирова Александр Петрицкий.

На данный момент в школе проводят проверку.

Администрация города просит детей и их родителей, а также педагогов соблюдать спокойствие: на данный момент ситуация под контролем, и все школьники и сотрудники находятся в безопасности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение