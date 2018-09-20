2018-09-20T14:44:15+03:00
Происшествия

Пожар в Опаринском районе унес жизни двоих детей

Погибшие мальчик и девочка находились дома одни
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Следователи установят причины возгорания и смерти детей. Фото: архив «КП»Следователи установят причины возгорания и смерти детей. Фото: архив «КП»
Изменить размер текста:

Специалисты областного следкома устанавливают обстоятельства пожара в поселке Речном Опаринского района. ЧП произошло сегодня, 20 сентября, около 11.00 часов, в доме по улице Школьной. Огонь повредил стены дома и имущество, также с места ЧП вынесли тела двоих детей: шестилетнего мальчика и трехлетней девочки.

- По предварительным данным, дети находились дома одни, без взрослых, - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - От чего именно они погибли, пока что неизвестно. Наши специалисты уже проводят доследственную проверку и выясняют причины возгорания. На место ЧП выехали криминалисты.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверка пожара находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение