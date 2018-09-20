Пожар в Опаринском районе унес жизни двоих детей

20 Сент. 13:15 2018-09-20T14:44:15+03:00

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Специалисты областного следкома устанавливают обстоятельства пожара в поселке Речном Опаринского района. ЧП произошло сегодня, 20 сентября, около 11.00 часов, в доме по улице Школьной. Огонь повредил стены дома и имущество, также с места ЧП вынесли тела двоих детей: шестилетнего мальчика и трехлетней девочки.

- По предварительным данным, дети находились дома одни, без взрослых, - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - От чего именно они погибли, пока что неизвестно. Наши специалисты уже проводят доследственную проверку и выясняют причины возгорания. На место ЧП выехали криминалисты.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверка пожара находится на личном контроле руководителя следственного управления.