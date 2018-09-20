2018-09-20T12:28:22+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают женщину, которая украла у посетительницы магазина 44 тысячи

Дама вытащила деньги из кошелька
Анна КРЮКОВА
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Подозреваемой предлагают добровольно обратиться в полицию. Фото: 43.мвд.рфПодозреваемой предлагают добровольно обратиться в полицию. Фото: 43.мвд.рф
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Кировчан просят помочь разыскать женщину, которая похитила деньги у одной из местных жительниц. Дама в пятницу, 14 сентября, прогуливалась по торговому центру на Привокзальной площади. В магазине одежды с 14.00 до 15.00 она украла деньги из кошелька, который случайно оставила посетительница. Ущерб составил 44 тысячи рублей. Об этом собщили в УМВД по Кировской области.

- Подозреваемой на вид 25-30 лет, - сообщили в ведомстве. - Ее рост 165-170 см, среднее телосложение, короткие темные волосы.

Подозреваемая в краже денег.Видео: УМВД по Кировской области

Также в УМВД отметили, что женщина была одета в желтое пальто с накладными карманами, черные брюки, бежевые туфли.

Если вам что-либо известно о личности или местонахождении подозреваемой, просьба сообщить по номерам: 8-982-382-38-60, 519-547 или 02 (102 с мобильного). Женщине предлагают самой обратиться в полицию с добровольной явкой.

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