В Шабалинском районе водитель сбил женщину с коляской

20 Сент. 10:41 2018-09-20T10:47:31+03:00

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В среду, 19 сентября, в поселке Ленинское Шабалинского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла на улице Советской в 17.40. В этот момент 26-летний водитель ВАЗа наехал на коляску с ребенком. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- 27-летняя женщина катила коляску с годовалым мальчиком впереди себя и передвигалась по краю проезжей части дороги, - пояснили в ведомстве. Она двигалась во встречном направлении автомобилям.

Во время ДТП пострадали и женщина, и ребенок. Они получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. О водителе сообщается, что мужчина не работает. В момент аварии был трезвым.