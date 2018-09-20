2018-09-20T10:47:31+03:00
Происшествия

В Шабалинском районе водитель сбил женщину с коляской

И мама, и ребенок получили травмы
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В момент аварии водитель был трезвым. Фото: УГИБДД по Кировской областиВ момент аварии водитель был трезвым. Фото: УГИБДД по Кировской области
Изменить размер текста:

В среду, 19 сентября, в поселке Ленинское Шабалинского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Авария произошла на улице Советской в 17.40. В этот момент 26-летний водитель ВАЗа наехал на коляску с ребенком. Об этом сообщили в УГИБДД по Кировской области.

- 27-летняя женщина катила коляску с годовалым мальчиком впереди себя и передвигалась по краю проезжей части дороги, - пояснили в ведомстве. Она двигалась во встречном направлении автомобилям.

Во время ДТП пострадали и женщина, и ребенок. Они получили травмы, но госпитализация им не потребовалась. О водителе сообщается, что мужчина не работает. В момент аварии был трезвым.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение