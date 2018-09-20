20 Сент. 10:14 2018-09-20T10:14:37+03:00

На эти деньги в городе можно будет сделать дороги и «ливневки», реализовать еще ряд проектов Фото: Евгения ГУСЕВА

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о пакете документов «Киров-650», который власти подготовили к юбилею города. По словам главы региона, на благоустройство Кирова необходимо 120 миллиардов рублей. На эти деньги можно будет отремонтировать дороги и фасады зданий, проработать систему ливневой канализации, углубить дно реки Вятки и защитить Вересники от ежегодного затопления.

- Мы выбрали стратегию участия в федеральных программах, - подчеркнул Васильев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове». - Это не просто подготовка проектных документов, мы должны быть уверены, что попадем в эти программы. Все деньги в один момент нам не получить, но нужно подтверждать свое участие и показывать, что мы умеем это делать.

Напомним, месяц назад губернатор Кировской области Игорь Васильев дал большое интервью радио «Комсомольская правда». Глава региона отметил, что к 650-летнему юбилею в Кирове нужно отремонтировать цирк и создать масштабный концертный зал.