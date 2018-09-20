В Пижанке пять дней не могут найти пропавшую пенсионерку

20 Сент. 09:18 2018-09-20T10:44:58+03:00

Новостей о судьбе Галины Зыкиной не было с прошлой субботы. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В субботу, 15 сентября, в Пижанском районе пропала 62-летняя пенсионерка. Галина Зыкова ушла из своего дома в деревне Большой Колянур, с тех пор о ее судьбе ничего не известно. Поисками пропавшей женщины занялись волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Галина Зыкова ростом 150 см, полного телосложения, - отмечено в ориентировке на поиск пенсионерки. - У нее карие глаза и короткие седые волосы. Перед уходом из дома Галина Зыкова была одета в синий спортивный костюм с белыми полосками и белые галоши с цветочным узором.

8 (800) 700-54-52 - сообщите волонтерам «Лизы Алерт» любую информацию о судьбе Галины Зыковой, которая вам известна.

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В Тужинском районе Кировской области продолжаются поиски пропавшего местного жителя. 84-летний Иван Лобанов ушел из дома еще 10 сентября, с тех пор никто не знает, где он находится.