Ночью в пригороде Кирова горели баня и дачный дом

20 Сент. 09:03 2018-09-20T11:14:27+03:00

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В ночь на четверг, 20 сентября, в пригороде Кирова произошел пожар. Как сообщает областное ГУ МЧС, горели частный дом и баня в товариществе «Автотранспортник» деревни Иунинцы. Пожар начался внутри дома. В нем обгорели стены и сильно пострадала крыша. Затем огонь перекинулся и на баню, стоявшую в трех метрах от места ЧП.

- У бани сгорела крыша, также в огне пострадали стены постройки и имущество внутри нее, - отметили в ГУ МЧС. - Пожар начался около 00.20 часов ночи. Для его тушения привлекались 12 спасателей и три единицы техники.

Данных о пострадавших от огня пока что не поступало. Причина возникновения пожара также не называется.