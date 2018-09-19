2018-09-20T10:41:08+03:00
Происшествия

За сентябрь на дорогах Кирова пострадало 40 пешеходов

Четверо из них погибли
Александр ЧАРУШИН
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Пешеходам рекомендуют носить одежду с «катафотами» (светоотражателями)Пешеходам рекомендуют носить одежду с «катафотами» (светоотражателями)Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В управлении кировской Госавтоинспекции привели статистику травмирования пешеходов на городских дорогах. По данным ведомства, с начала сентября в Кирове произошло 40 ДТП с пешеходами, в которых 37 человек получили травмы. Среди пострадавших было семь несовершеннолетних детей. Еще четверо кировчан погибли под колесами машин.

- Большинство таких аварий произошло в темное время суток, - подчеркнули в УГИБДД. - Причем не все пешеходы пересекали дорогу в неположенном месте. Поэтому мы рекомендуем кировчанам носить одежду со светоотражающими покрытиями - это поможет снизить риск аварии.

Согласно статистике, световозвращатели («катафоты») снижают риск наезда на пешехода на 65%. Если такие приспособления есть на обеих руках, поясе и спине, то пешехода будет видно не за 70, а за 400 метров до перехода.

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