2018-09-20T10:39:07+03:00
Общество

В Кирове планируют пересмотреть систему работы с наказами избирателей

Это поможет своевременно реализовывать задуманные проекты
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Глава города предложила пересмотреть систему работы с наказами избирателей. Фото: duma.mo-kirov.ruГлава города предложила пересмотреть систему работы с наказами избирателей. Фото: duma.mo-kirov.ru
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В Кировской городской думе обсудили, как исполняются наказы избирателей, то есть те поручения и проекты, которые обязались выполнить депутаты. В 2018 году на каждый округ для этих целей выделили 1,4 млн рублей. Средства можно было тратить на нужды благоустройства.

- Картина складывается нерадостная, - отметила глава города Елена Ковалева. - Освоено около 10% выделенных средств. До сих пор нет понимания, будут нужные объекты завершены в срок или нет. Предлагаю обсудить ситуацию по каждому округу.

После отчета о выполнении мероприятий по наказам избирателей оказалось, что по некоторым из них до сих пор не проведены торги или, наоборот, сроки уже сорваны. Из-за этого завершение работ запланировано на позднюю осень.

- Благоустройством территорий в наших климатических условиях можно заниматься только в летние месяцы, - пояснил депутат Василий Хлимаков. - Мне, например, стыдно перед избирателями открывать детскую спортивную площадку в ноябре под проливным дождем. Почему конкурсы на проведение работ объявляются в октябре, если деньги выделены еще в прошлом году?

На это Елена Ковалева ответила, что работу по наказам избирателей нужно начинать сразу после утверждения городского бюджета при формировании плана муниципальных закупок. Также глава Кирова сообщила, что городу нужен четкий алгоритм действий, который бы увязал процессы планирования и реализации проектов в единой целое. Депутаты инициативу поддержали, ее обсудят на сентябрьском заседании думы.

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