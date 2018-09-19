2018-09-20T10:17:13+03:00
Происшествия

Житель Немского района получил срок за убийство собственного отца

Между мужчинами произошла пьяная драка
Александр ЧАРУШИН
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Убийцу осудили почти на десять лет колонии строгого режима. Фото: из архива «КП»Убийцу осудили почти на десять лет колонии строгого режима. Фото: из архива «КП»
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В Немском районе завершился судебный процесс над 27-летним местным жителем. Как сообщили в областном следкоме, 1 мая текущего года молодой человек в пьяной драке убил собственного отца. ЧП произошло в их доме в селе Ильинском. Осужденный несколько раз ударил 51-летнего мужчину кулаком по голове, затем нанес ему удар ножом в шею. После этого молодой человек взял кувалду и добил своего отца.

- От полученных травм мужчина скончался на месте, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Когда 27-летний осужденный понял, что произошло, он вызвал медиков и сотрудников полиции. Уголовное дело против него завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Суд назначил молодому человеку девять лет и восемь месяцев колонии строгого режима.

Отметим, что приговор еще не вступил в свою законную силу, осужденный может попытаться обжаловать его.

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