Кировская область может лишиться части федеральных дотаций
Все налоговые льготы, которые предоставляются в Кировской области, могут быть признаны неэффективными. Из-за этого регион может лишиться федеральных дотаций. Об этом шла речь на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Кировской области.
Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева рассказала депутатам, что в 2017 году региональные предприятия получили налоговых льгот почти на 1,2 млрд рублей. Больше всего льготами пользуются сельхозтоваропроизводители и частные инвесторы.
Лариса Александровна напомнила, что в стране не было единой методики по оценке эффективности использования льгот. Каждый регион разрабатывал свою методику. В Кировской области еще в 2013 году был разработан порядок оценки эффективности использования льгот, которые учитывают, увеличился ли выпуск продукции, количество рабочих мест, объем инвестиций, рост налоговых отчислений.
По кировской методике большинство льгот, выделенных в регионе, используется эффективно.
Но сейчас Министерство финансов РФ разрабатывает единую методику оценки эффективности льгот.
- Нам эту методику уже прислали, - рассказала Маковеева. - Сразу скажу, она очень сложная. В ней оценивается эффективность предоставления льготы для каждого предприятия с 2011 года. Там учитывается множество цифр и используется огромное число формул. Мы предварительно посчитали по новой методике. Получилось, что ни одно из предприятий, получающего льготу, не использует ее эффективно, - рассказала Маковеева.
Самое важное, что теперь все суммы неэффективных льгот федеральный бюджет может вычитать из дотаций региону. А это значит, что если новую методику начнут применять уже с 2019 года, то Кировская область недополучит из федерального бюджета 1,2 млрд рублей!
- У нас сейчас есть предприятия, которые уже получили льготы. Что мы будем делать с ними, если сейчас будут изменены правила? Условия для них менять? Не можем мы просто сейчас схлопнуть все льготы и и условия отменить! - заявил председатель комитета по бюджету Владимир Бакин.
Лариса Маковеева подчеркнула, что проинформировала депутатов о грядущих изменениях для того, чтобы продумать, как изменить их механизм, подход к предоставлению, чтобы повысить их эффективность. Над этим и решили подумать депутаты.