Кировская область может лишиться части федеральных дотаций

19 Сент. 17:20 2018-09-19T18:07:21+03:00

Все налоговые льготы, которые предоставляются в Кировской области, могут быть признаны неэффективными Фото: Валерий РОМАНОВ

По разрабатываемой Минфином методике все налоговые льготы, предоставляемые в регионе, неэффективны, а значит, денег на них могут не дать

Изменить размер текста: A A

Все налоговые льготы, которые предоставляются в Кировской области, могут быть признаны неэффективными. Из-за этого регион может лишиться федеральных дотаций. Об этом шла речь на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Кировской области.

Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева рассказала депутатам, что в 2017 году региональные предприятия получили налоговых льгот почти на 1,2 млрд рублей. Больше всего льготами пользуются сельхозтоваропроизводители и частные инвесторы.

Лариса Александровна напомнила, что в стране не было единой методики по оценке эффективности использования льгот. Каждый регион разрабатывал свою методику. В Кировской области еще в 2013 году был разработан порядок оценки эффективности использования льгот, которые учитывают, увеличился ли выпуск продукции, количество рабочих мест, объем инвестиций, рост налоговых отчислений.

По кировской методике большинство льгот, выделенных в регионе, используется эффективно.

Но сейчас Министерство финансов РФ разрабатывает единую методику оценки эффективности льгот.

- Нам эту методику уже прислали, - рассказала Маковеева. - Сразу скажу, она очень сложная. В ней оценивается эффективность предоставления льготы для каждого предприятия с 2011 года. Там учитывается множество цифр и используется огромное число формул. Мы предварительно посчитали по новой методике. Получилось, что ни одно из предприятий, получающего льготу, не использует ее эффективно, - рассказала Маковеева.

Самое важное, что теперь все суммы неэффективных льгот федеральный бюджет может вычитать из дотаций региону. А это значит, что если новую методику начнут применять уже с 2019 года, то Кировская область недополучит из федерального бюджета 1,2 млрд рублей!

- У нас сейчас есть предприятия, которые уже получили льготы. Что мы будем делать с ними, если сейчас будут изменены правила? Условия для них менять? Не можем мы просто сейчас схлопнуть все льготы и и условия отменить! - заявил председатель комитета по бюджету Владимир Бакин.

Лариса Маковеева подчеркнула, что проинформировала депутатов о грядущих изменениях для того, чтобы продумать, как изменить их механизм, подход к предоставлению, чтобы повысить их эффективность. Над этим и решили подумать депутаты.