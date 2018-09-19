2018-09-19T18:07:21+03:00
Общество

Кировская область может лишиться части федеральных дотаций

По разрабатываемой Минфином методике все налоговые льготы, предоставляемые в регионе, неэффективны, а значит, денег на них могут не дать
Поделиться:
Все налоговые льготы, которые предоставляются в Кировской области, могут быть признаны неэффективнымиВсе налоговые льготы, которые предоставляются в Кировской области, могут быть признаны неэффективнымиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Все налоговые льготы, которые предоставляются в Кировской области, могут быть признаны неэффективными. Из-за этого регион может лишиться федеральных дотаций. Об этом шла речь на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Кировской области.

Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева рассказала депутатам, что в 2017 году региональные предприятия получили налоговых льгот почти на 1,2 млрд рублей. Больше всего льготами пользуются сельхозтоваропроизводители и частные инвесторы.

Лариса Александровна напомнила, что в стране не было единой методики по оценке эффективности использования льгот. Каждый регион разрабатывал свою методику. В Кировской области еще в 2013 году был разработан порядок оценки эффективности использования льгот, которые учитывают, увеличился ли выпуск продукции, количество рабочих мест, объем инвестиций, рост налоговых отчислений.

По кировской методике большинство льгот, выделенных в регионе, используется эффективно.

Но сейчас Министерство финансов РФ разрабатывает единую методику оценки эффективности льгот.

- Нам эту методику уже прислали, - рассказала Маковеева. - Сразу скажу, она очень сложная. В ней оценивается эффективность предоставления льготы для каждого предприятия с 2011 года. Там учитывается множество цифр и используется огромное число формул. Мы предварительно посчитали по новой методике. Получилось, что ни одно из предприятий, получающего льготу, не использует ее эффективно, - рассказала Маковеева.

Самое важное, что теперь все суммы неэффективных льгот федеральный бюджет может вычитать из дотаций региону. А это значит, что если новую методику начнут применять уже с 2019 года, то Кировская область недополучит из федерального бюджета 1,2 млрд рублей!

- У нас сейчас есть предприятия, которые уже получили льготы. Что мы будем делать с ними, если сейчас будут изменены правила? Условия для них менять? Не можем мы просто сейчас схлопнуть все льготы и и условия отменить! - заявил председатель комитета по бюджету Владимир Бакин.

Лариса Маковеева подчеркнула, что проинформировала депутатов о грядущих изменениях для того, чтобы продумать, как изменить их механизм, подход к предоставлению, чтобы повысить их эффективность. Над этим и решили подумать депутаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение