Кировские депутаты предложили включить время ухода за ребенком до трех лет в пенсионный стаж

19 Сент. 16:04 2018-09-19T16:05:15+03:00

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Правительство страны предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста. В то же время у регионов есть право на внесение в законопроект своих поправок. Так, кировские справедливороссы предлагают целый пакет изменений. Большинство инициатив - оставить возраст выхода на пенсию прежним до 2035 года - не нашло отклика у остальных членов комитета по соцвопросам. Но одно из предложений было поддержано. Депутат Федор Сураев попросил включить время ухода за ребенком до трех лет в пенсионный стаж. Законотворцы посчитали эту идею вполне логичной.

- Учитывая сложившуюся ситуацию, когда большинство мам не могут устроить детей в сады, эта поправка хоть как-то поможет улучшить положение, - отметила председатель комитета Галина Буркова.

Еще одна поправка справедливороссов касалась изменений в закон о закупках. Депутаты фракции предлагают исключить возможность участия в торгах тех организаций, которые используют нелегальный труд.

- Все мы знаем о том, что победителями становятся те компании, которые предлагают минимальную цену. Экономия зачастую достигается за счет использования нелегальных рабочих, - заметил Федор Сураев.

Депутаты решили внести эту поправку в обсуждение закона о закупках. Ольга Сыкчина, депутат ЛДПР, предложила изменить порядок внесения изменений в пенсионное законодательство. По мнению Ольги Валерьевны, изменения необходимо вносить лишь после проведения референдума: если большинство населения примет решение о необходимости изменить пенсионное законодательство, то правительство сможет принимать необходимые поправки.

Правда, большинство членов комиссии не поддержали инициативу с референдумом. Еще одни поправки предложила Галина Буркова. По словам председателя комитета, необходимо сохранить право на возможность досрочного выхода на пенсию у трех категорий: педагогов, работников сферы здравоохранения и творческих работников (артисты цирка, балета и музыканты духовых оркестров). Народные избранники не стали возражать и проголосовали «за» поправку.