Штрафы за нарушение ПДД пойдут на разметку и светофоры

19 Сент. 16:01 2018-09-19T17:59:19+03:00

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Деньги, уплаченные кировчанами в виде штрафов ГИБДД, теперь будут оставаться в Кировской области и пойдут в дорожный фонд. Об этом рассказала министр финансов Кировской области Лариса Маковеева на заседании комиссии по бюджету Законодательного собрания Кировской городской думы.

Лариса Александровна рассказала депутатам, что в бюджетный кодекс страны внесены изменения в части формирования дорожного фонда. Так, с 1 января 2019 года те штрафы, которые платят граждане за нарушение правил дорожного бюджета, будут поступать в региональные дорожные фонды. Напомним, что сейчас штрафы направляются на общую сбалансированность бюджета. Теперь же деньги будут «окрашены» и пойдут на создлание дорожной инфраструктуры.

- Прошу депутатов внести изменения в законодательство о дорожном фонде, добавив еще один источник финансирования фонда, - обратилась к народным избранникам кировский министр финансов.

В год кировчане в среднем платят штрафов на 400 млн рублей. Теперь эти средства будут направляться в первую очередь на создание условий безопасного дорожного движения. Именно это направление прописано законом как основное. То есть деньги пойдут на нанесение разметки, установку светофоров и дорожных знаков, приведение в нормативное состояние дорожного полотна.