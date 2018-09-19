2018-09-19T15:54:00+03:00
Общество

В Радужном собирают подписи за усиление контроля над бездомными собаками

Не все жители микрорайона поддерживают эту идею
Александр ЧАРУШИН
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Активисты утверждают, что местные жители боятся выходить на улицуАктивисты утверждают, что местные жители боятся выходить на улицуФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Радужного готовят обращение к замглавы администрации Кирова с просьбой усилить контроль над бездомными животными в микрорайоне. В сообществе «Радужный VK» объявлен сбор подписей в поддержку этой инициативы.

Активисты подчеркивают, что в микрорайоне участились случаи самовыгула собак и выгула их без поводков и намордников. Животных выкидывают на улицу и перестают за ними следить либо, наоборот, подкармливают, и из-за этого безнадзорных собак становится все больше.

- Пожилые люди и женщины с колясками уже боятся выходить на улицу, - отметил автор сообщения. - Не каждый человек сможет бороться с агрессивным животным. Мы выступаем не против собак, а против их безответственных хозяев. Стоит организовать регулярные рейды полицейских, службы отлова, специалистов областного управления ветеринарии - с животными, за которыми никто не смотрит, нужно бороться.

Часть жителей Радужного не считает проблему безнадзорных собак острой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Часть жителей Радужного не считает проблему безнадзорных собак остройФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мнения местных жителей разделились. Кто-то однозначно поддержал эту инициативу: собак на улицах микрорайона стало слишком много. Другие жители Радужного, наоборот, против отлова животных и других подобных мер.

Напомним, в июле 2018 года два алабая, находившихся на самовыгуле в деревне Мокрецы, напали на местную жительницу. Через несколько дней женщина скончалась от полученных травм.

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