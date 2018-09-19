2018-09-19T15:03:12+03:00
Происшествия

Бабье лето вернется в Киров на выходные

Такой прогноз дают метеорологи-любители
Александр ЧАРУШИН
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Потепление может начаться уже в ночь на пятницуПотепление может начаться уже в ночь на пятницуФото: Эдуард КАРИПОВ
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Пятница и выходные дни порадуют кировчан сухой и теплой погодой. По данным сообщества «Любительская метеорология в Кирове», потепление принесет тропическая воздушная масса. Погода начнет улучшаться уже в ночь на 21 сентября. По прогнозам метеорологов-любителей, в пятницу и выходные дневная температура воздуха может составить +13 и +22 градуса соответственно.

- С начала сентября температура воздуха превышает климатическую норму на 1,6 градуса, - подчеркивают авторы сообщения. - Кроме того, пока что в Кирове выпало всего 30 мм осадков - менее 50% от месячной нормы.

Тем не менее до очередного прихода бабьего лета кировчан ожидают холодные и пасмурные дни: по данным сервиса «Яндекс. Погода», в среду и четверг в областном центре ожидаются дожди и сильный ветер.

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