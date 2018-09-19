Изготовителям «вятскополянского мартини» вынесли приговор

19 Сент. 14:00 2018-09-20T11:05:22+03:00

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Троих мужчин осудили за изготовление и хранение контрафактного алкоголя на складе в Вятских Полянах. Как сообщает прокуратура Кировской области, преступления совершались в 2013-2015 годах. Мужчины арендовали помещения на ул. Базовой в Вятских Полянах и наладили в них производство спиртных напитков «элитных марок». Всего было изготовлено 30 тыс. бутылок контрафакта на общую сумму свыше 6 млн рублей.

- Кроме того, они нанесли 23 млн рублей ущерба владельцам торговых марок, этикетки которых использовались в производстве этого «элитного» алкоголя, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Уголовные дела были заведены по статьям о производстве и хранении немаркированного алкоголя в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ), незаконном использовании товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК РФ) и использовании поддельных акцизных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ).

Подпольный цех «накрыли» еще три года назад. Фото: УФСБ России по Кировской области

Напомним, подделкой алкоголя занималось ООО «Слава», преступники изготовили тысячи бутылок Martini, Bacardi и Remy Martin. Сотрудники ФСБ «накрыли» подпольный цех в декабре 2015 года.

В областной прокуратуре подчеркнули, что один из осужденных сотрудничал со следствием, рассказывал о других участниках «банды», частично возместил ущерб потерпевшим. Суд назначил ему два с половиной года условного срока и миллион рублей штрафа. Двое его подельников получили по два года тюрьмы и штрафы в размере 50 тыс. рублей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ...

Месяц назад за перевозку 10 тыс. бутылок контрафакта двоих кировчан отправили в колонию;

В начале лета жителя Советска судили за привоз опасных спиртных напитков из Москвы. Мужчина получил два года тюрьмы условно и 250 тыс. рублей штрафа;

В августе 2017 года кировчанку оштрафовали на 10 тыс. рублей за продажу лосьона с содержанием спирта;

В 2017 году кировчанина наказали за сбыт контрафактного алкоголя. Он продал 700 бутылок опасной выпивки, за что получил штраф в 300 тыс. рублей.