2018-09-19T12:34:18+03:00
Происшествия

В пьяном ДТП на въезде в Санчурск погиб пенсионер

Авария произошла минувшим вечером
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Погибший мужчина шел по проезжей части дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиПогибший мужчина шел по проезжей части дороги. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

На первом километре автодороги, ведущей в Санчурск, погиб пенсионер. Как сообщает Госавтоинспекция региона, авария произошла около 19.30 часов вчера, 18 сентября. 61-летний мужчина шел по проезжей части дороги. В попутном направлении ехал и автомобиль ВАЗ-21140. В итоге машина наехала на пенсионера, тот вскоре скончался от полученных травм.

- За рулем автомобиля в момент ДТП находился 46-летний мужчина, - отметили в областной Госавтоинспекции. - Уже установлено, что водитель сел за руль авто, будучи пьяным.

Специалисты установят все обстоятельства этой аварии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение