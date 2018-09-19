В пьяном ДТП на въезде в Санчурск погиб пенсионер

19 Сент. 12:33 2018-09-19T12:34:18+03:00

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На первом километре автодороги, ведущей в Санчурск, погиб пенсионер. Как сообщает Госавтоинспекция региона, авария произошла около 19.30 часов вчера, 18 сентября. 61-летний мужчина шел по проезжей части дороги. В попутном направлении ехал и автомобиль ВАЗ-21140. В итоге машина наехала на пенсионера, тот вскоре скончался от полученных травм.

- За рулем автомобиля в момент ДТП находился 46-летний мужчина, - отметили в областной Госавтоинспекции. - Уже установлено, что водитель сел за руль авто, будучи пьяным.

Специалисты установят все обстоятельства этой аварии.