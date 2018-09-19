2018-09-19T11:39:57+03:00
Общество

Администрацию Кумен заставят установить светофоры у местных школ

Пешеходные переходы у образовательных учреждений оборудуют по ГОСТу
Александр ЧАРУШИН
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На переходах появятся светофоры, дорожные знаки и ограждения. Фото: Архив «КП»На переходах появятся светофоры, дорожные знаки и ограждения. Фото: Архив «КП»
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В Куменах сотрудники прокуратуры и ГИБДД проверили состояние пешеходных переходов вблизи школ, детских садов и техникумов. Выяснилось, что далеко не все переходы оборудованы светофорами, пешеходными ограждениями, лежачими полицейскими и дорожными знаками «дети». Это является прямым нарушением нескольких федеральных законов.

- Пешеходные переходы у детского сада «Колокольчик», аграрно-технического техникума и школы-интерната для инвалидов в Куменах плохо оборудованы, - подчеркнули в прокуратуре Кировской области. - Такая же ситуация и с переходом вблизи школы в поселке Речном. Это создает угрозу здоровью и жизни детей.

Муниципальные власти уже получали предупреждения от прокуратуры, однако никаких мер принято не было. Тогда сотрудники прокуратуры подали иски против администрации Кумен и поселка Речного с требованием оборудовать пешеходные переходы по ГОСТу. Куменский районный суд согласился с этими требованиями.

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