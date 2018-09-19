В Кирове с воскресенья ищут 59-летнего мужчину

19 Сент. 11:21 2018-09-19T11:35:55+03:00

Мужчину не могут найти четвертый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Он ушел из дома после обеда и больше не выходил на связь

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Отряд «Лиза Алерт» начал поиски Алексея Чемоданова, который около двух часов дня в воскресенье, 16 сентября 2018 года, ушел из дома и больше не выходил на связь.

На вид Алексею Викторовичу 59-60 лет, он худощавого телосложения, ростом 170 сантиметров, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами.

Уходя из дома, мужчина был одет в синие штаны и кофту с воротом и тремя пуговицами, на ногах - черные ботинки.

Если у вас есть какая-либо информация об Алексее Чемоданове, просьба сообщить ее по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.