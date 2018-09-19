Кировчанка потеряла 23 тысячи рублей, покупая билеты на самолет «с рук»
Полиция уже разыскивает мошенника
Девушка сама перевела деньги мошенникуФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:
В Кирове произошел очередной случай дистанционного мошенничества. Об этом сообщает УМВД по региону. 36-летняя кировчанка решила приобрести авиабилеты через интернет. В одном из объявлений билеты продавали со скидкой в 15%. Кировчанка откликнулась на это предложение, связалась с продавцом и отправила ему деньги за два авиабилета.
- Женщина перевела мошеннику 23 тысячи рублей, - подчеркнули в УМВД. - Само собой, в итоге она осталась и без денег, и без авиабилетов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полицейские уже начали поиск дистанционного мошенника.