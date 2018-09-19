2018-09-19T11:04:51+03:00
Происшествия

Кировчанка потеряла 23 тысячи рублей, покупая билеты на самолет «с рук»

Полиция уже разыскивает мошенника
Александр ЧАРУШИН
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Девушка сама перевела деньги мошенникуДевушка сама перевела деньги мошенникуФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Кирове произошел очередной случай дистанционного мошенничества. Об этом сообщает УМВД по региону. 36-летняя кировчанка решила приобрести авиабилеты через интернет. В одном из объявлений билеты продавали со скидкой в 15%. Кировчанка откликнулась на это предложение, связалась с продавцом и отправила ему деньги за два авиабилета.

- Женщина перевела мошеннику 23 тысячи рублей, - подчеркнули в УМВД. - Само собой, в итоге она осталась и без денег, и без авиабилетов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские уже начали поиск дистанционного мошенника.

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