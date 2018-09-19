Кировчане, взявшие на передержку сенбернара, привязали его к дереву и оставили умирать

19 Сент. 11:04 2018-09-19T11:42:22+03:00

Пса привязали к дереву и оставили без присмотра, еды и воды. Фото: vk.com/zookorolevstvo

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К кировским зоозащитникам попала породистая собака, которую хозяева оставили на передержку, но так и не забрали. В итоге «временные хозяева» оставили пса на улице, привязав к дереву.

- Передержка пыталась пристроить собаку кому-нибудь, - написали в сообщении в группе приюта для животных «Зоокоролевство». - Но все отказывались его забирать. В итоге он оказался у нас. Пес огромный, чтобы его пристроить, необходимо быть очень аккуратным. О том, чтобы его вернуть прежним хозяевам, речи и не идет: мы ищем только новых и ответственных, любящих хозяев.

Породистой собакой уже заинтересовалась жительница Оричевского района. Но нашел ли кировский «Бетховен» новый дом - пока неизвестно.

Если вы хотите помочь этому сенбернару, дать ему крышу над головой или приютить любого другого животного, то стоит обратиться в группу приюта или позвонить по телефону 8(962)893-45-85.