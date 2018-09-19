2018-09-19T11:29:55+03:00
Общество

«До бесконечности работать бесплатно мы не должны»: кировские адвокаты объявили бойкот

Власти уже решают возникшую проблему
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Правозащитникам задерживают зарплаты и не выплачивают премии и надбавкиПравозащитникам задерживают зарплаты и не выплачивают премии и надбавкиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Адвокатская палата Кировской области временно отказалась давать бесплатные юридические консультации по гражданским делам. Об этом сообщает официальный сайт организации. Решение о приостановлении юридической помощи было принято на заседании совета палаты, состоявшемся еще 10 сентября.

- Заксобрание области и управление Министерства юстиции в курсе наших проблем, - подчеркнула президент адвокатской палаты Марина Копырина. - Только за август текущего года долг по зарплатам юристов составил 80 тыс. рублей. Премий и надбавок по районному коэффициенту адвокаты не получали еще с прошлого года.

Бойкот не коснется деятельности юристов в приемной президента РФ в Кировской области. В экстренных случаях адвокаты также могут пойти навстречу кировчанам.

- По некоторым данным, на следующий год на деятельность юристов уже выделили почти полтора миллиона рублей, - подчеркнула Марина Копырина. - До бесконечности адвокаты работать бесплатно не должны. И мы знаем, что областное Заксобрание и управление Минюста уже стараются решить эту проблему.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение