«До бесконечности работать бесплатно мы не должны»: кировские адвокаты объявили бойкот

19 Сент. 10:42 2018-09-19T11:29:55+03:00

Правозащитникам задерживают зарплаты и не выплачивают премии и надбавки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Адвокатская палата Кировской области временно отказалась давать бесплатные юридические консультации по гражданским делам. Об этом сообщает официальный сайт организации. Решение о приостановлении юридической помощи было принято на заседании совета палаты, состоявшемся еще 10 сентября.

- Заксобрание области и управление Министерства юстиции в курсе наших проблем, - подчеркнула президент адвокатской палаты Марина Копырина. - Только за август текущего года долг по зарплатам юристов составил 80 тыс. рублей. Премий и надбавок по районному коэффициенту адвокаты не получали еще с прошлого года.

Бойкот не коснется деятельности юристов в приемной президента РФ в Кировской области. В экстренных случаях адвокаты также могут пойти навстречу кировчанам.

- По некоторым данным, на следующий год на деятельность юристов уже выделили почти полтора миллиона рублей, - подчеркнула Марина Копырина. - До бесконечности адвокаты работать бесплатно не должны. И мы знаем, что областное Заксобрание и управление Минюста уже стараются решить эту проблему.