За неделю свыше пяти тысяч кировчан заболели ОРВИ
В Кирове продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным областного управления Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю 5246 кировчан обратились в больницы с жалобами на простуду. Для сравнения: две недели назад заболевших было всего 3393 человека. Все чаще ОРВИ регистрируют у детей и подростков, они стали болеть в 2,8 раза чаще, чем в начале месяца.
- Эпидемические пороги все еще не превышены, - подчеркнули специалисты Роспотребнадзора. - Рост заболеваемости ОРВИ - нормальное явление для начала осени, поводов для беспокойства пока что нет.
Напомним, что в Кирове продолжается вакцинация против гриппа: бесплатные прививочные бригады работают на пяти площадках в разных частях города.