2018-09-19T11:05:38+03:00
На здоровье

За неделю свыше пяти тысяч кировчан заболели ОРВИ

Школьники стали простужаться почти в три раза чаще
Александр ЧАРУШИН
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Кировчане все еще могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппаКировчане все еще могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Кирове продолжается рост заболеваемости ОРВИ. По данным областного управления Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю 5246 кировчан обратились в больницы с жалобами на простуду. Для сравнения: две недели назад заболевших было всего 3393 человека. Все чаще ОРВИ регистрируют у детей и подростков, они стали болеть в 2,8 раза чаще, чем в начале месяца.

- Эпидемические пороги все еще не превышены, - подчеркнули специалисты Роспотребнадзора. - Рост заболеваемости ОРВИ - нормальное явление для начала осени, поводов для беспокойства пока что нет.

Напомним, что в Кирове продолжается вакцинация против гриппа: бесплатные прививочные бригады работают на пяти площадках в разных частях города.

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