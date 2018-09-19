В Тужинском районе 84-летний мужчина пропал девять дней назад
В Тужинском районе Кировской области десятые сутки ищут 84-летнего мужчину. Как стало известно добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт», Ивана Лобанова видели последний раз 10 сентября 2018 года, около шести часов вечера. С тех пор о нем ничего не известно.
С 11 по 13 сентября родственники, сотрудники полиции и МЧС искали Ивана Георгиевича в районе его родной деревни Васькино. Но безрезультатно. Ориентировка на пенсионера сегодня появилась в группе «Лиза Алерт».
На вид Иван Лобанов худощавого телосложения, ростом 175 сантиметров. Одет был в коричневую рубаху в клетку, серую утепленную жилетку и серую кепку, черные брюки и кеды. При себе не было ни телефона, ни документов.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем кировчанине, просьба сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.