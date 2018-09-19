2018-09-19T11:50:12+03:00
Общество

В Тужинском районе 84-летний мужчина пропал девять дней назад

Его не могут найти ни родственники, ни полиция, ни сотрудники МЧС
Елизавета Захарова
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Мужчину не могут найти десятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчину не могут найти десятый день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Тужинском районе Кировской области десятые сутки ищут 84-летнего мужчину. Как стало известно добровольцам поискового отряда «Лиза Алерт», Ивана Лобанова видели последний раз 10 сентября 2018 года, около шести часов вечера. С тех пор о нем ничего не известно.

С 11 по 13 сентября родственники, сотрудники полиции и МЧС искали Ивана Георгиевича в районе его родной деревни Васькино. Но безрезультатно. Ориентировка на пенсионера сегодня появилась в группе «Лиза Алерт».

На вид Иван Лобанов худощавого телосложения, ростом 175 сантиметров. Одет был в коричневую рубаху в клетку, серую утепленную жилетку и серую кепку, черные брюки и кеды. При себе не было ни телефона, ни документов.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем кировчанине, просьба сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

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