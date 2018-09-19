В Кирове иномарка сбила пешехода: девушка получила серьезные травмы

19 Сент. 09:59 2018-09-19T11:03:18+03:00

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Вечером во вторник, 18 сентября, в районе дома по адресу ул. Лепсе, 42, в Кирове произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария произошла около 20.00 часов. 33-летняя кировчанка переходила дорогу в неположенном месте. В этот момент ее сбил автомобиль «Мазда 3», двигавшийся в сторону улицы Сормовской.

- За рулем иномарки находился 28-летний кировчанин, - отметили в пресс-службе УГИБДД. - Сбитая женщина получила травмы различной степени тяжести, в том числе переломы. Ее срочно доставили в одну из кировских больниц. Установлено, что водитель в момент совершения ДТП был трезв.

Очевидцы аварии сообщили «Комсомолке», что травмы пешехода оказались действительно серьезными. На месте аварии долгое время дежурили экипажи «скорой», пострадавшая кировчанка практически не могла двигаться.