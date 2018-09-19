История повторяется: «Родина» проиграла два стартовых матча Кубка России

19 Сент. 09:10 2018-09-19T11:02:20+03:00

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Кировский хоккейный клуб «Родина» начал новый сезон с двух поражений. Напомним, в понедельник, 17 сентября, «Родина» уступила нижегородскому «Старту» со счетом 0:7. А уже утром во вторник, 18 сентября, кировчан обыграл и архангельский «Водник». На этот раз «Родине» удалось навязать борьбу и забить три мяча в ответ на восемь мячей, заброшенных в ворота кировской команды. Голами в составе «Родины» отметились Вячеслав Нелюбин, Дмитрий Кураев и Максим Маслов.

Следующий матч кировчане сыграют против ульяновской «Волги». Он состоится завтра, 20 сентября. Отметим, что сейчас «Родина» играет круговой турнир (Запад, группа Б). В финальную стадию соревнований наш клуб пробиться уже не сможет.

На сайте Федерации хоккея с мячом России опубликовано интервью главного тренера «Родины» Игоря Загоскина. В нем тренер кировчан заявил, что два поражения - это уже результат.

- Мы могли вообще не принять участие в Кубке России, - подчеркнул Загоскин. - Поэтому даже два проигранных матча - неплохой показатель для команды. Надеюсь, что этот Кубок станет для нас отправной точкой и в новом сезоне мы наконец-то сможем решить все наши проблемы. В «Родине» много новых, молодых хоккеистов, однако есть и «ветераны», и все они хотят играть и давать результат.