2018-09-19T11:00:07+03:00
Происшествия

16-летний подросток расплачивался в магазинах Кирова фальшивыми деньгами

Против молодого человека возбуждено уголовное дело
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Сотрудники полиции уже изъяли все поддельные банкнотыСотрудники полиции уже изъяли все поддельные банкнотыФото: Николай ХИЖНЯК
Изменить размер текста:

Кировские полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, им оказался 16-летний кировчанин. Подросток как минимум девять раз расплачивался за покупки поддельными банкнотами.

На очередное «дело» он пошел с двумя друзьями. Вместе они купили в булочной тортилью и рассчитались за нее фальшивой пятитысячной купюрой. Директор булочной вскоре понял, что банкнота поддельная, и вызвал полицию.

- Все полицейские наряды получили ориентировки на молодых людей, - пояснили в УМВД по Кировской области. - В течение суток все трое были задержаны. Все фальшивые деньги уже найдены и изъяты.

По данным областного следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных банковских билетов». Максимальное наказание по данной статье - восемь лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение