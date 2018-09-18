16-летний подросток расплачивался в магазинах Кирова фальшивыми деньгами

18 Сент. 18:56 2018-09-19T11:00:07+03:00

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Кировские полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, им оказался 16-летний кировчанин. Подросток как минимум девять раз расплачивался за покупки поддельными банкнотами.

На очередное «дело» он пошел с двумя друзьями. Вместе они купили в булочной тортилью и рассчитались за нее фальшивой пятитысячной купюрой. Директор булочной вскоре понял, что банкнота поддельная, и вызвал полицию.

- Все полицейские наряды получили ориентировки на молодых людей, - пояснили в УМВД по Кировской области. - В течение суток все трое были задержаны. Все фальшивые деньги уже найдены и изъяты.

По данным областного следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт поддельных банковских билетов». Максимальное наказание по данной статье - восемь лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.