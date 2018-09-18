Кировские ТЭЦ полностью обеспечены топливом на зиму

18 Сент. 17:53 2018-09-18T18:49:29+03:00

Тепло и электричество будут поставляться в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Все теплоэлектростанции кировского филиала «Т Плюс» готовы к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба компании, только для ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 подготовлено свыше 220 тыс. тонн угля. Это в три раза больше нормы, установленной мартовским приказом Министерства энергетики РФ.

- ТЭЦ-4 обеспечена и торфом из местных запасов, - подчеркнули в пресс-службе «Т Плюс». - При необходимости нам поставят почти 360 тыс. тонн этого топлива.

Отметим, что Кирово-Чепецк тоже полностью готов к зиме: в «Т Плюс» заключили договор на поставку природного газа, который используется в работе теплоэлектростанции № 3.