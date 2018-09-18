2018-09-18T17:56:01+03:00
Общество

В Уржуме троих голодавших и спавших на одном диване детей передали в органы опеки

Молодых отца и мать лишили родительских прав
Елизавета Захарова
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Когда пришли судебные приставы, детям нечего было даже есть. Фото: УФССП России по Кировской областиКогда пришли судебные приставы, детям нечего было даже есть. Фото: УФССП России по Кировской области
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В Уржуме молодых отца и мать лишили родительских прав за плохое содержание и воспитание троих маленьких детей. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Кировской области, старшему ребенку всего восемь лет, среднему - пять, а младший родился в прошлом году.

Нерадивые родители 27 лет и 31 года не раз предупреждались органами, что у них могут забрать детей. Но супруги не собиралась исправляться, они продолжали плохо относиться к детям, их воспитанию: три ребенка спали на одном диване и периодически голодали. В день, когда в квартиру пришли судебные приставы, в доме не было еды, подходящей детям.

Муниципальная комиссия обратилась в суд о лишении родительских прав супругов. Суд рассмотрел дело и согласился с обвинением. Детей передали представителю органов опеки и попечительства и доставили в поликлинику для осмотра.

Их родители обязаны выплачивать алименты на содержание детей.

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