Кировские охотники вместо лося поймали нарушителя

18 Сент. 17:10 2018-09-18T17:53:13+03:00

Пойманный кировчанин утверждал, что он грибник, а ружье ему нужно для безопасности Фото: Оксана БРОВАЧ

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В угодьях компании «Кировохота» поймали нарушителя. Как сообщает Охотнадзор Кировской области, ЧП произошло еще на прошлой неделе. Компания кировчан при охоте на лося использовала специальный манок, имитирующий звуки животного. Однако вместо добычи они поймали другого охотника.

- С собой у мужчины было ружье и собака на поводке, - подчеркнули в Охотнадзоре. - В траве были найдены и два охотничьих патрона. А вот разрешения на добычу диких животных мужчина не имел. На место были вызваны егерь и инспекторы Министерства охраны окружающей среды. Ружье у охотника изъяли, а сам он был доставлен в полицию.

Мужчина утверждал, что он собирал грибы и ягоды, а ружье взял с собой для безопасности. Свои документы он якобы забыл в машине.

За нарушение правил хранения и перевозки оружия мужчину привлекут к ответственности. Также он заплатит штраф за охоту без разрешения.