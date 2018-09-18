Илья Шульгин проинспектировал мусорные площадки Кирова

18 Сент. 16:53 2018-09-18T17:26:20+03:00

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В Кирове создан реестр проблемных мусорных площадок. Всего в городе 6 500 контейнерных площадок, «проблемными» пока считаются 44. 18 сентября глава администрации города Кирова Илья Шульгин проинспектировал часть из них и еще раз подчеркнул, что за вывоз мусора отвечают управляющие организации, а контролировать их работу нужно горожанам.

Первой точкой осмотра стала контейнерная площадка на ул. Карла Маркса, 134. Сюда несут отходы жители четырех многоквартирных домов. Количества контейнеров явно недостаточно для такого объема мусора: их всего два, а нужно не менее пяти. Поэтому мусорные баки постоянно переполнены, хотя и вывозятся вовремя.

При этом УК «Управдом» пожаловалось главе администрации, что специализированная организация ООО «КДУ-3» не заключает с ними договор на установку и вывоз контейнеров.

Но исполнительный директор САХ Вячеслав Вылегжанин объяснил, что компания «Управдом» недавно создана, формально у нее нет долгов перед «КДУ-3». Но по факту эта УК создана на базе прежней УК, которая накопила многомиллионные долги перед специализированной организацией.

Второй точкой контроля стал адрес по ул. Красина, 47. Этот дом для детей-сирот обслуживает Вятская управляющая компания. С июля здесь не вывозят ТБО. Контейнера нет, гора мусора на площадке уже достигла нескольких метров в высоту. В августе администрация города инициировала проверку этой УК. На следующий день собственник УК уволил директора компании и сообщил о начале процедуры банкротства. В настоящее время в Госжилинспекции Кировской области решается вопрос о лишении Вятской управляющей компании лицензии.

За это время территориальным управлением Ленинского района силами КДУ свалка на ул. Красина, 47, вывозилась четыре раза за счет муниципальных средств, два раза жители ликвидировали свалку своими силами. На сегодня все лимиты по вывозу несанкционированных свалок теруправление исчерпало.

- Кто-нибудь объяснил жильцам этого дома, что необходимо выбрать другую управляющую компанию? - спросил Шульгин.

Как оказалось, решение о переходе к другой УК до сих пор не принято.

- Людям нужно четко и понятно объяснить: невозможно бесконечно тратить бюджетные средства на вывоз свалки, которая вырастает вновь за несколько дней. Причина сложившейся ситуации в том числе - бездействие собственников жилья. Нужно всего лишь проявить активность, выбрать новую управляющую компанию, которая заключит договор на вывоз ТБО. И уже на следующий день будут установлены контейнеры, и вывоз мусора начнется по графику, - подчеркнул Илья Шульгин. - А сама собой свалка не «рассосется».