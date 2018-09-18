В Советском районе водитель грузовика насмерть сбил мужчину

18 Сент. 16:35 2018-09-18T17:19:19+03:00

ДТП произошло в Советском районе. Фото: УГИБДД России по Кировской области

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В селе Ильинск Советского района Кировской области погиб рабочий агрофирмы «Прогресс»: мужчина попал под колеса грузовика ГАЗ-35071. Ему было 56 лет.

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Фото: УГИБДД России по Кировской области

Как сообщили в УГИБДД России по Кировской области, за рулем ГАЗа сидел трезвый 55-летний мужчина, рабочий этой же фирмы. По предварительным данным, мужчина сдавал назад и, не увидев пешехода, наехал на него.

Авария произошла рядом с агрофирмой «Прогресс». Фото: УГИБДД России по Кировской области

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.