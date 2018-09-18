2018-09-18T16:32:33+03:00
Общество

18 кировчан получили штрафы за уличную торговлю

Об этом сообщили в пресс-службе города Кирова
Александр ЧАРУШИН
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Специалисты продолжают выявлять незаконных торговцев на улицах городаСпециалисты продолжают выявлять незаконных торговцев на улицах городаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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С начала сентября административная комиссия рассмотрела 18 протоколов о «стихийной» торговле на улицах Кирова. Как сообщили в пресс-службе мэрии, общая сумма штрафов за несанкционированную торговлю составила 65 тыс. рублей. Уличных продавцов в Кирове продолжают выявлять в ходе рейдов по территории города.

- Только за последнюю неделю специалисты составили 15 новых протоколов, - отметили в пресс-службе мэрии. - «Стихийные» торговые точки были обнаружены у Центрального и Октябрьского рынков, на Победиловском тракте. Также уличных торговцев нашли на улицах Некрасова, Московской, Павла Корчагина и на Октябрьском проспекте. У всех нарушителей изъяли весы и прилавки.

Напомним, организаторам таких «стихийных» торговых точек грозят штрафы: до 5 тыс. рублей физическим лицам, до 50 тыс. рублей должностным лицам и до 200 тыс. рублей предприятиям и организациям.

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