2018-09-18T17:14:27+03:00
Происшествия

В Кирове сотрудница детского сада украла сережки у спящей девочки

Стоимость украшений составляет 30 тысяч рублей
Анна КРЮКОВА
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Помощница воспитательницы сняла сережки с девочки во время тихого часаПомощница воспитательницы сняла сережки с девочки во время тихого часаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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У воспитанницы детского сада украли золотые сережки. Пропажу украшений заметили родители 4-летней девочки вечером, когда пришли за дочкой. Малышка сказала, что сережки с нее сняли во время тихого часа. Об этом рассказали в УМВД по Кировской области.

- Родители обратились в полицию с заявлением о краже драгоценностей, - пояснили в ведомстве. - Оперативники установили личность злоумышленницы. Ей оказалась 30-летняя помощница воспитателя из другой группы.

Похищенные украшения у женщины изъяли. Сейчас в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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