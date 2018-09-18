2018-09-18T17:12:56+03:00
Происшествия

Кировчанин на «криптовалюте» потерял 37 000 рублей

Молодой человек поверил, что за несколько часов можно увеличить вложения в 1,5 раза
Виктория ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Кировчанин поверил криптовалютчику, но потерял 37 000 рублейКировчанин поверил криптовалютчику, но потерял 37 000 рублейФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Еще один кировчанин стал жертвой интернет-мошенничества.

24-летнему кировчанину в Instagram написал человек, который представился трейдером. Он предложил молодому человеку вложиться в некий депозит, который уже через пару часов увеличит вложения в 1,5 раза. Доверчивый кировчанин перевел «трейдеру» более 37 тысяч рублей. И только когда «криптовалютчик» перестал выходить на связь, молодой человек понял, что его обманули. Он написал заявление в полицию.

Напомним, что буквально каждый день кировчане становятся жертвами дистанционных мошенников, при этом часто люди сами отдают деньги.

- Пик дистанционных мошенничеств пришелся на 2016 год. Тогда доля этого вида преступлений в объеме всех преступлений в Кировской области доходила до 9,8%, - рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Евгений Денисов. - Мы провели большую профилактическую работу: постоянно рассказываем кировчанам о способах обмана, которыми пользуются мошенники. И граждане стали более бдительными. Сейчас доля дистанционных мошенничеств снизилась до 6,9%. Число таких преступлений за год сократилось на четверть. Почти в каждом шестом случае кировчане сами распознают мошенника, не переводят деньги, а заявляют в полицию, и мы заводим дело по факту покушения на мошенничество.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение