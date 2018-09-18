Кировчанин на «криптовалюте» потерял 37 000 рублей

18 Сент. 16:19 2018-09-18T17:12:56+03:00

Молодой человек поверил, что за несколько часов можно увеличить вложения в 1,5 раза

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Еще один кировчанин стал жертвой интернет-мошенничества.

24-летнему кировчанину в Instagram написал человек, который представился трейдером. Он предложил молодому человеку вложиться в некий депозит, который уже через пару часов увеличит вложения в 1,5 раза. Доверчивый кировчанин перевел «трейдеру» более 37 тысяч рублей. И только когда «криптовалютчик» перестал выходить на связь, молодой человек понял, что его обманули. Он написал заявление в полицию.

Напомним, что буквально каждый день кировчане становятся жертвами дистанционных мошенников, при этом часто люди сами отдают деньги.

- Пик дистанционных мошенничеств пришелся на 2016 год. Тогда доля этого вида преступлений в объеме всех преступлений в Кировской области доходила до 9,8%, - рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области Евгений Денисов. - Мы провели большую профилактическую работу: постоянно рассказываем кировчанам о способах обмана, которыми пользуются мошенники. И граждане стали более бдительными. Сейчас доля дистанционных мошенничеств снизилась до 6,9%. Число таких преступлений за год сократилось на четверть. Почти в каждом шестом случае кировчане сами распознают мошенника, не переводят деньги, а заявляют в полицию, и мы заводим дело по факту покушения на мошенничество.