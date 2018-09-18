2018-09-18T17:10:40+03:00
Общество

Водитель маршрутного автобуса, объехавший пробку по «встречке», будет наказан

Такое поручение поступило от главы администрации города
Елизавета Захарова
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Поведением водителя автобуса остались недовольны не только очевидцы, но и городские власти. Фото: Александр Жилин vk.com/zlo43Поведением водителя автобуса остались недовольны не только очевидцы, но и городские власти. Фото: Александр Жилин vk.com/zlo43
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Сити-менеджер Кирова Илья Шульгин потребовал от департамента городского хозяйства максимально жестко наказать водителя автобуса № 9 за объезд пробки по встречной полосе.

- Это грубейшее нарушение правил дорожного движения, - подчеркнул Илья Вячеславович. - При том что водитель общественного транспорта несет ответственность за жизнь десятков пассажиров. Стремление не выбиваться из графика маршрута не может стать весомым аргументом для нарушения правил дорожного движения.

Напомним, что 14 сентября в час-пик маршрутный автобус на пересечении улицы Московской и Романа Ердякова решил объехать пробку по встречной полосе. ЧП сняли на видео очевидцы и выложили в сеть, емко ее прокомментировав.

- ЧП на ул. Романа Ердякова, - рассказали очевидцы. - Ничего нового! У водителей автобусов свои собственные правила движения. У них, видите ли, график! Надо успевать!

Какое именно наказание понесет нерадивый водитель, пока неизвестно.

Глава города Елена Ковалева, предложила изменить систему мотиваций для водителей общественного транспорта, чтобы впредь они не «объезжали» пробки, «не играли в перегонки» и не высаживали пассажиров как попало и где попало.

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