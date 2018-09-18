Коммуналка обходится кировчанам дороже, чем среднестатистическому жителю страны

18 Сент. 14:56 2018-09-18T17:05:30+03:00

Кировчане тратят на коммуналку 10% от всех своих расходов Фото: Олег УКЛАДОВ

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Кировская область заняла 46 строчку в рейтинге регионов по расходам на ЖКУ (жилищно-коммунальные услуги). Такие данные приводят аналитики агентства «РИА Рейтинг». 10% от всех потребительских расходов кировчан уходит на коммуналку (в среднем 3362 рубля ежемесячно). Отметим, что за год эта сумма выросла на 0,4%.

- Лидером рейтинга стала Республика Дагестан, - подчеркивают аналитики. - Здесь траты на ЖКУ составляют всего 5,6% от всех расходов населения (около 2262 рублей). На последнем, 85, месте в списке расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого тратят на коммуналку 8900 рублей, или 15,6% от общей суммы расходов.

Также стоит отметить, что в среднем по России доля расходов на ЖКУ составляет 9,7% от всех трат граждан. Этот показатель ниже прошлогоднего на 0,4%.