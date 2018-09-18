Из Кирова пустят прямой поезд до Санкт-Петербурга

18 Сент. 14:07 2018-09-18T14:42:22+03:00

Теперь кировчане могут на прямом поезде добраться до Северной столицы за сутки Фото: Павел КЛОКОВ

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С 10 декабря 2018 года кировчане смогут добраться до северной столицы России на прямом поезде, сообщением Киров - Санкт-Петербург. Сформирован новый локомотив будет исключительно из пассажирских вагонов кировского депо.

- Из нашего города поезд будет отправляться по четным числам, начиная с 10 декабря, в 10.56 утра, - пояснили в пресс-службе ГЖД. - На место назначения локомотив прибудет на следующие сутки, в 11.12. Из Санкт-Петербурга поезд будет выезжать в 16.02, только по нечетным числам, начиная с 11 декабря.

Новый поезд будет следовать через Вологду по северному ходу. На этой станции к составу будет прицеплена группа вологодских вагонов. Кроме того, пассажирские остановки будут делаться на таких станциях, как Буй, Нея, Шарья, Галич, Мантурово, Поназырево, Гостовская и Шабалино.

Отметим, что цена билета в поезде № 123/124 на сидячих местах составит 1265 рублей, в плацкарте - 1355 рублей, а в купе - 3769 рублей. Приобрести билеты можно за 90 суток до даты отправления.