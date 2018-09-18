2018-09-18T14:02:35+03:00
Происшествия

В Яранске расследуют смерть рабочего, утонувшего в канализации

Виновным грозит наказание до четырех лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Мужчина в одиночку выполнял работы, которыми должны заниматься сразу три человекаМужчина в одиночку выполнял работы, которыми должны заниматься сразу три человекаФото: Виктор ДРАЧЕВ
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В Яранском районе расследуют смерть местного жителя, работавшего слесарем в ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство». Как сообщает областной следком, само ЧП произошло еще 5 августа текущего года. 44-летний мужчина в одиночку откачивал сточные воды в канализации села Знаменка, хотя по требованиям безопасности это должны делать как минимум три человека. В итоге слесарь упал в канализационный колодец и утонул.

- По версии следствия, мужчине не провели инструктаж по технике безопасности, - пояснили в СУ СКР по Кировской области. - Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Максимальное наказание для виновных может составить четыре года тюрьмы.

Сотрудники следкома выяснят, виновен ли работодатель в гибели слесаря. Расследование уголовного дела продолжается.

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