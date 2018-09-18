18 Сент. 13:19 2018-09-18T15:28:32+03:00

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Компания «Руслайн» может запустить авиарейсы из Кирова в Казань. Об этом сообщил министр транспорта Кировской области Михаил Поршнев федеральным СМИ. По его словам, направление будет востребованным среди пассажиров.

Сейчас авиакомпания и региональное правительство ведут переговоры по поводу субсидирования этого направления. Также авиакомпании предлагают совершать рейсы в Санкт-Петербург, Салехард и Воркуту. Пока предложение находится на стадии рассмотрения.

Однако «Руслайн» планирует сократить рейсы из Кирова в Москву до двух в день. Как поясняет компания, она не сможет конкурировать с «Победой» из-за того, что ей предоставляется скидка в 80%. Поэтому с 28 октября «Победа» будет выполнять вечерние рейсы в Москву на самолетах Boeing вместимостью 180 человек, а «Руслайн» - утренние и дневные на самолетах Bombardier вместимостью до 55 человек.

Напомним, что в конце октября «Победа» вернется в Киров после двухлетнего перерыва. Авиакомпания будет совершать рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.