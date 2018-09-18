КЛЕН получил современную химлабораторию благодаря своей ученице

18 Сент. 12:47 2018-09-18T14:39:18+03:00

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В пятницу, 14 сентября, в Кировском лицее естественных наук состоялось открытие кабинета химии, сертификат на приобретение которой выиграла в Первой областной олимпиаде по химии ученица 10 класса Лиза Носкова. Напомним, первый тур олимпиады прошел в декабре прошлого года. За победу боролись 317 кировских школьников. В финал вышли 10. В феврале проходил финал. Победитель получил приз в 100 тысяч рублей и сертификат от фармацевтической компании «АВВА РУС» на приобретение и установку лаборатории в кабинет химии.

- Цифровизация образования, интерактивные приемы в образовании как никогда востребованы сегодня и необходимы для популяризации и вовлечения в науку, - отметил генеральный директор компании «АВВА РУС» Алексей Егоров.

- Тесное сотрудничество образования и производства является одной из форм профориентации учащихся на пути подготовки современных высококвалифицированных кадров, - добавила глава Министерства образования Кировской области Ольга Рысева. - Хорошо подготовленные специалисты всегда востребованы в регионе в отраслях, связанных с химической промышленностью. Благодаря компании «АВВА РУС», которая выступила с инициативой провести олимпиаду, юным химикам из лицея теперь будет вдвойне интересней приобретать знания и применять их на практике.