2018-09-18T14:39:18+03:00
Общество

КЛЕН получил современную химлабораторию благодаря своей ученице

Лиза Носкова в прошлом году стала победительницей олимпиады по химии
Анна ВОЛКОНСКАЯ
Поделиться:
Лабораторию для родного лицея выиграла ученица 10 класса. Фото: Иван НИКИТИНЛабораторию для родного лицея выиграла ученица 10 класса. Фото: Иван НИКИТИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 сентября, в Кировском лицее естественных наук состоялось открытие кабинета химии, сертификат на приобретение которой выиграла в Первой областной олимпиаде по химии ученица 10 класса Лиза Носкова. Напомним, первый тур олимпиады прошел в декабре прошлого года. За победу боролись 317 кировских школьников. В финал вышли 10. В феврале проходил финал. Победитель получил приз в 100 тысяч рублей и сертификат от фармацевтической компании «АВВА РУС» на приобретение и установку лаборатории в кабинет химии.

- Цифровизация образования, интерактивные приемы в образовании как никогда востребованы сегодня и необходимы для популяризации и вовлечения в науку, - отметил генеральный директор компании «АВВА РУС» Алексей Егоров.

- Тесное сотрудничество образования и производства является одной из форм профориентации учащихся на пути подготовки современных высококвалифицированных кадров, - добавила глава Министерства образования Кировской области Ольга Рысева. - Хорошо подготовленные специалисты всегда востребованы в регионе в отраслях, связанных с химической промышленностью. Благодаря компании «АВВА РУС», которая выступила с инициативой провести олимпиаду, юным химикам из лицея теперь будет вдвойне интересней приобретать знания и применять их на практике.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В микрорайоне Чистые Пруды заложили фундамент для школы на 1000 учеников
В Кирове разыскивают насильника-наркомана, напавшего на 20-летнюю девушку
Срочно: в Кирове пропала 10-летняя девочка
В Кирове бетоновоз сбил мальчика-велосипедиста
По Пижанскому району бегает бешеная лиса
В Кирово-Чепецке маршрутный автобус сбил женщину
Спустя сутки полиция нашла пропавшего грибника-инвалида
На улице Коммуны грузовому транспорту на год запрещен проезд
В Вятских Полянах закрыли дело против замначальника судебных приставов
КРИК - банкрот: Арбитражный суд вынес свой вердикт
Кировчанка лишилась 118 тыс. рублей, продавая платье
Кировчане получат квитанции с перерасчетом платы за горячую воду
Жителям Кировской области вернули 92 млн рублей задолженности по зарплате
Неуравновешенного преступника из Черной Холуницы отправят на принудительное лечение