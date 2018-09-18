2018-09-18T13:25:05+03:00
Общество

Волонтеры Кировского центра туризма объявляют сбор кормов для бездомных животных

Это не единственная волонтерская акция учреждения
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Фото: Диана ПойловаФото: Диана Пойлова
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Проблема бездомных животных в Кирове так или иначе решается - существуют несколько волонтерских организаций, помогающих животным, оставшимся на улице. Кошек и собак забирают, провозят через клинику - обрабатывают. Лечат, прививают. А затем пристраивают в добрые руки.

- Безусловно, каждый год их становится все больше, при этом уровень смертности среди животных не сокращается, - считают волонтеры Центра развития туризма Кировской области. - Но, к счастью, существует много некоммерческих общественных организаций, которые помогают бездомным животным. Волонтеры помогают нам с туристскими мероприятиями и решили расширить поле деятельности: объявить акцию по сбору корма для кошек и собак.

Все собранные корма будут переданы волонтерам группы «Дари добро» и другим волонтерским организациям.

ВАЖНО

Сбор осуществляется в Доме Витберга по адресу: ул. Спасская, 41а. Акция продлится до 28 сентября. Подробности и вопросы по телефону: 41-47-07 доб. 304.

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